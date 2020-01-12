Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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