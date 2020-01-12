Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine yapılan hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. TÜM MANŞETLER