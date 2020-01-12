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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 14:56

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine yapılan hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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