İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama!

İstanbul'da bugün yaşanan 4.7'lik deprem, kent sakinlerini korkuttu. Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik deprem ve ardından yaşanan yüzlerce artçı sarsıntıdan sonra bir süredir sarsıntı yaşanmıyordu.

Prof. Dr. Naci Görür, bugün yaşanan depremin, eylül ayındaki 5.8'lik depremin yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı" dedi.

Görür ayrıca, aynı fay üzerinde yaşanan her depremin önemsenmesi gerektiğine ve fayın kırılma eğilimini gösterdiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, İstanbul yakınında geçen faylar üzerinde 7 ve üzerinde bir deprem yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor.



