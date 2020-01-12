Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.01.2020 10:08
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 10:15

i sonrası 'den korkutan açıklama!

’da Silivri açıklarında meydana gelen 4.7’lik le ilgili Twitte hesabından değerlendirmede bulunan Prof. , depremin büyük depremin beklendiği fayda gerçekleştiğini ifade ederek, "Sıkıntılı" dedi.

İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama!

'da bugün yaşanan 4.7'lik , kent sakinlerini korkuttu. Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik deprem ve ardından yaşanan yüzlerce artçı sarsıntıdan sonra bir süredir sarsıntı yaşanmıyordu.

Prof. Dr. , bugün yaşanan depremin, eylül ayındaki 5.8'lik depremin yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı" dedi.

Görür ayrıca, aynı fay üzerinde yaşanan her depremin önemsenmesi gerektiğine ve fayın kırılma eğilimini gösterdiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, İstanbul yakınında geçen faylar üzerinde 7 ve üzerinde bir deprem yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri