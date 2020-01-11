Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.01.2020 19:16
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 19:33

için 'Erkekliği öldürür' diyen Prof. Dr. 'a tepki yağıyor: Size bu ünvanı kim verdi?

'a savaş açan 'nun "i tetikler, susuz kalırız” yalanlarını bir bir elinde patlayınca 'li Büyükşehir Belediyesi ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı. Kanal toplantısında sunum yapan Prof. Dr. , projeyle ilgili "Erkekliği öldürür" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı. Saydam'ın skandal açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı: "Size bu ünvanı kim verdi?"

"Kanal İstanbul depremi tetikler" dediler. Uzmanlar yalanladı. "Susuz kalırız" bahanesine kimse inanmadı. Bunun üzerine 'li Büyükşehir Belediyesi, 'a savaş açtı. Ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı.

'nin () düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı. CHP Milletvekili Ali Şeker de, "Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek." dedi.

ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Oturumda konuşan Prof. Dr. , Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.

Saydam, "Kanal, iki barajın üzerinden geçiyor. Burada yıllarca biriken organik atığı da Marmara'ya getirir. Bu gelince oksijen de gelmeyeceği için etraf çürük yumurta gibi kokar, Marmara da kalmaz" diyerek, bu kokunun erkeklik üreme hormonu üzerinde bile yüzde 20-30 oranında olumsuz etkileri olacak." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Prof. Dr. Cemal Saydam'ın belden aşağı Kanal İstanbul yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanııcılardan biri, "Size bu ünvanı kim verdi?" diyerek sert tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKanal İstanbul için 'Erkekliği öldürür' diyen Prof. Dr. Cemal Saydam'a tepki yağıyor: Size bu ünvanı kim verdi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri