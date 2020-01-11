"Kanal İstanbul depremi tetikler" dediler. Uzmanlar yalanladı. "Susuz kalırız" bahanesine kimse inanmadı. Bunun üzerine CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'a savaş açtı. Ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı. CHP Milletvekili Ali Şeker de, "Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek." dedi.

ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Oturumda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.

Saydam, "Kanal, iki barajın üzerinden geçiyor. Burada yıllarca biriken organik atığı da Marmara'ya getirir. Bu gelince oksijen de gelmeyeceği için etraf çürük yumurta gibi kokar, Marmara da kalmaz" diyerek, bu kokunun erkeklik üreme hormonu üzerinde bile yüzde 20-30 oranında olumsuz etkileri olacak." dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Prof. Dr. Cemal Saydam'ın belden aşağı Kanal İstanbul yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanııcılardan biri, "Size bu ünvanı kim verdi?" diyerek sert tepki gösterdi.