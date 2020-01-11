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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 20:29

Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı 'yi kabul etti

Başkan , Meclis Başkanı 'yi 'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Gannuşi'yi kabul etti

Başkan , Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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