CHP Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalara tepki gösterirken, partinin en önemli isimlerinden Antalya Milletvekili Deniz Baykal, hükümete tam destek verdi. İşte Baykal'ın açıklamaları:
Bülent Ecevit bana, 'Libya'nın 1 Eylül'de devrim günü var, oraya Türkiye'yi temsilen sen git ihtiyaçlarımızı anlat' dedi. Ben Maliye Bakanıydım. Bir heyet halinde 1 Eylül 1974'te gittik.
Kıbrıs haritası ile Kaddafi'nin yanına geçtik. Çıktı bir konuşma yaptı bizi, Türkiye'yi Kıbrıs Barış Harekâtı'nı metheden.
'Şimdi Türk Maliye Bakanı size bilgi verecek' dedi. Ben de uluslararası hukuki ve askeri haklarımızı anlattım. Kaddafi kritik yerlerde başladı alkışlamaya, onlar da alkışlamaya başladı.
Sonra güzel sözlerle bizim sunuşumuzu sonlandırdı. 'Neye ihtiyacınız varsa buyurun gelin alın' dedi. Askeri uçaklar değil sadece THY'nin uçakları bile kalkamıyor, vida yok, lastik yok. Kaddafi sınırsız destek verdi. 'Para önemli değil' dedi Kaddafi.
İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum.
Bülent Ecevit bana, 'Libya'nın 1 Eylül'de devrim günü var, oraya Türkiye'yi temsilen sen git ihtiyaçlarımızı anlat' dedi. Ben Maliye Bakanıydım. Bir heyet halinde 1 Eylül 1974'te gittik.
Kıbrıs haritası ile Kaddafi'nin yanına geçtik. Çıktı bir konuşma yaptı bizi, Türkiye'yi Kıbrıs Barış Harekâtı'nı metheden.
'Şimdi Türk Maliye Bakanı size bilgi verecek' dedi. Ben de uluslararası hukuki ve askeri haklarımızı anlattım. Kaddafi kritik yerlerde başladı alkışlamaya, onlar da alkışlamaya başladı.
Sonra güzel sözlerle bizim sunuşumuzu sonlandırdı. 'Neye ihtiyacınız varsa buyurun gelin alın' dedi. Askeri uçaklar değil sadece THY'nin uçakları bile kalkamıyor, vida yok, lastik yok. Kaddafi sınırsız destek verdi. 'Para önemli değil' dedi Kaddafi.
İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum.
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