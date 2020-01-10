Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Champagne'e, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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