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  • Son Güncelleme: 11.01.2020 00:53

Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

, telefonda görüştüğü Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, , Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

, görüşmede Champagne'e, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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