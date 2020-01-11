Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan ’ni inceledi

Başkan , Büyük 'nde kıldığı cuma namazının ardından 'ne geçti. Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Çamlıca Kulesi’ni inceledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük 'nde kıldığı cuma namazının ardından 'ne geçti. Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, yaklaşık 1 saat Çamlıca Kulesi'ndeki vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile 'da bir araya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan Çamlıca Kulesi’ni inceledi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri