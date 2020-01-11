Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Çamlıca Kulesi'ne geçti. Yapımı devam eden kulede incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, yaklaşık 1 saat Çamlıca Kulesi'ndeki vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile İstanbul'da bir araya gelecek.
Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile İstanbul'da bir araya gelecek.
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