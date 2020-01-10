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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 12:16

Başkan Erdoğan mesajları karşılıksız bırakmadı! Görme engelli öğrencilerle buluştu

Başkan Ankara'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli çocukları kabul etti. Çocuklar, Başkan Erdoğan'a yazdıkları mektupları verdi. İşte görüşmeden samimi kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencilerini kabul etti.

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