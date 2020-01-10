İstanbul'daki yoğun programını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. pic.twitter.com/Y2YZOkq82B— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 10, 2020
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