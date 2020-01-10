Başkan Erdoğan talimat vermişti! O yapıların inşasına başlanıyor!

Temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kurum, 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinde can verenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kurum, Arnavutluk'a karşı özel sevgisi olduğunu vurguladığı Başkan Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.

son asırda 56 büyük deprem meydana geldiğini ve 80 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Kurum, kardeşlik vazifesi olarak depremin yaşandığı an itibarıyla büyükelçilik nezdinde Arnavutluk'taki kardeşlerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başta AFAD ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) hemen Arnavutluk'a gelerek sahada çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Kurum, "Yine AFAD ile birlikte ayni yardımları yaptı. Kızılay ile gönderdiğimiz afet malzemeleriyle birlikte de hem çadır ihtiyaçlarını hem acil yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdik. Bugün sabah gönderdiğimiz çadırlarla da birlikte yaklaşık 1500'e yakın çadırımızı Arnavutluk kardeşimizin hizmetini sunmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Kurum, bunun dışında uzman doktorlar, ekipler ve sağlık personelinin de depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın acil ihtiyaçlar dışında depremde zarar görenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla acil bir şekilde 500 konut yapılması talimatını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi girişimlerimizi bu çerçevede biz de Bakanlıklarımız nezdinde başlatmış olduk. İki ayrı tarihte incelemelerde bulunduk. Bu çerçevede hem Kültür Bakanımız hem de sayın Bakanımız (Ahmetaj) gerekli çalışmaları yapıp Tiran ve Dıraç kentlerinde ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Bu çerçevede bize verilecek yer teslimiyle birlikte de sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 500 konutumuzu ocak sonuna kadar başlayıp yine Arnavutluk'un, Arnavut kardeşlerimizin özüne ve kültürüne uygun bir şekilde, mahalle yaşantısını sergileyecek zemin artı üç, zemin artı dördü geçmeyecek örnek bir proje uygulamak istiyoruz. Bu çerçevede ocak ayı sonu itibariyle başlayıp 6 ay içerisinde projelerimizi yapıp Arnavutluk vatandaşlarımıza inşallah en kısa zamanda vermiş olacağız."

Konutların ihtiyacı olan sosyal donatıları ile ilgili iki ülkenin bakanlıklarının gerekli çalışmayı yapacaklarını kaydeden Kurum, ayrıca depremden zarar gören evlerin tespitini yaptıklarını, 6 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmasını en kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Yarın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile protokol imzalayıp en kısa zamanda bu çerçevede konutları yapmak istediklerini aktaran Kurum, 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde TOKİ başkanlığında Türkiye'de yaklaşık 860 bin konut ve sosyal donatılarla birlikte bir milyon bağımsız bölüme ulaşıldığını kaydetti.

Başkan'ın talimatıyla TOKİ ve Bakanlığın yurt dışında da muhtelif doğal afetler sonrasında insani yardım amacıyla "kardeşlerine yardım elini uzatmak amacıyla birçok ülkede konutlar, hastaneler, okullar inşa ettiklerini" vurgulayan Kurum, 500 yıla dayanan dost ve kardeş ülke olarak Arnavutluk'un en önemli ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Depremden zarar gören Arnavutluk vatandaşlarını ziyaret etme fırsatları olacaklarını aktaran Kurum, 26 Kasım depreminde hayatını yitirenler için, Arnavutluk'a bir kez daha başsağlığı diledi.

AHMETAJ: "İNŞA SÜRECİ HIZLI ADIMLARLA DEVAM EDİYOR"

Bakan Ahmetaj da Türk hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına ülkelerine deprem sonrası zor zamanlarda verdikleri hızlı dayanışma ve destekten dolayı teşekkür etti.

Maddi ilk yardımın yanı sıra bugün de ihtiyacı olanlara desteklerini sürdürdüklerini aktaran Ahmetaj, "Türk hükümeti anlaştığımız gibi Laç bölgesinde yaklaşık 500 yeni konutun inşasını üstlendi." dedi.

Bugün inşa projesine ilişkin detaylı görüşme yaptıklarını söyleyen Ahmetaj, projenin sadece konut inşasının ötesinde bir şey olduğunu, bunun ekonomik-şehircilik modeli niteliği taşıdığını anlattı.

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmetaj, "Erken olmasın rağmen, yeniden inşa çalışmaları başlamış durumda. Proje Laç Belediyesinde evlerini yitiren vatandaşlar için yaklaşık 500 konut olarak düşünülmekte. Bunun yanı sıra ticari alanlar ve okul ile Thumane Belediyesi olmak üzere iki önemli bina da düşünülmekte." diye konuştu.

Konseptin acil inşanın ötesinde bir proje olduğunu belirten Ahmetaj, bunun tarz, kentsel gelişim ve ekonomik gelişim açısından zamana uygun bir proje olduğunu vurguladı.

Bunun teknolojik anlamında da bir yenilik olacağını ve bunun başka projelerde model olarak kullanılabileceğini aktaran Ahmetaj, "İnşa süreci hızlı adımlarla devam ediyor. Türk hükümetiyle gerçekleştirdiğimiz ve bakan ile gerçekleştirdiğimiz adımlar doğrultusunda TOKİ projesinin temmuz ayı civarı tamamlanması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, temasların kapsamında Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile de bir araya geldi.