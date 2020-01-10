Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.01.2020 15:37
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:44

Evlat nöbetindeki ailelere çirkin saldırı!

’da çocukları tarafından kaçırılan ailelerin İl binası önündeki evlat nöbetleri devam ederken bir grup partili acılı ailelere saldırdı. Oturma eylemindeki ailelerin de karşılık vermesi ile yükselen gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Evlat nöbetindeki ailelere çirkin saldırı!

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi. 65 ailenin sürdürdüğü eylemde HDP il binasına giren bir grup, eylemdeki ailelere laf attı.

TANSİYON YÜKSELDİ
Ailelerin de karşılık vermesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş, yaşanan gerginlik sonrası fenalık geçirdi.
Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, partilileri binaya göndererek gerginliğin büyümesini önledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEvlat nöbetindeki ailelere çirkin saldırı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri