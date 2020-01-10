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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:53

Bakan Gül açıkladı! düzenlemesi nasıl olacak? Süresiz nafaka kalkıyor mu? İşte son durum

bir süredir gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce kişi nafaka yasası hakkındaki son detayları öğrenmek istiyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den nafaka yasası hakkında bir açıklama geldi. Bakan Gül'ün açıklamalarının ardından "?" sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu? ? İşte detaylar...

Bakan açıkladı! Nafaka yasası düzenlemesi nasıl olacak?

Nafaka yasası düzenlemesi nasıl olacak? Nafaka yasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün nafaka yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda günün çok araştırılanları arasında "Nafaka yasası ne zaman çıkacak?" sorusu yer alıyor. Peki, süresiz nafaka kalkıyor mu? İşte merak edilenler...

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU?

Süresiz nafakaya ilişkin soru üzerine Gül, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süreleri olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor.

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