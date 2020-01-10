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  • 10.01.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:46

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklaması: Ömür boyu nafaka eziyet

haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "yla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir" dedi.

Ömür boyu nafaka eziyet

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularıır yanıtladı.

"ÖMÜR BOYU NAFAKA EZİYET"
Süresiz ya ilişkin soru üzerine Gül, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süreleri olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor.



Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir, bu Meclisin takdirinde olacak bir konu. Ama bunu çözerken aldığı 300-400 lirayla hayatını sürdüren kadının nafakasının elinden alınması da ayrıca yeni bir mağduriyet yaratabilir. Dolayısıyla bu adımı atarken yeni mağduriyetler oluşmasına izin verilmemesi gerekir" diye konuştu.

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