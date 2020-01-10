FETÖ'nün finansörü Koza-İpek davasında karar çıktı. Mahkeme, firari sanık Akın İpek'in tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün, annesi Melek İpek'i ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu holdingde yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden yüzde 55'lik hisselerden haksız kazanç elde ettiğine hükmettiği 5 sanığın paylarının müsaderesine (hazineye devrine) karar verdi.

FETÖ'nün en önemli finansörü Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Çatı Davası'nın firari sanığı Hamdi Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanığın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya dün son nokta konuldu. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde 20 Eylül 2017'de başlayan davanın son duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Sanıkların beraat talebinde bulunduklarını belirtmeleri üzerine mahkeme heyeti yaklaşık 2.5 yıldır görülen davada kararını açıkladı.

CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL

Karara göre, sanık Cafer Tekin İpek'e FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, SPK ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 hapis verildi. Toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası verilen İpek ayrıca 250 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık İpek'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

MELEK İPEK'E 11 YIL 8 AY

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Melek İpek'e ise FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası ve 104 bin TL para cezasına çarptırılan Melek İpek'in Adli Kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Harun Ekinci ile Şaban Yörüklü ve tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'na ise "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Diğer tutuksuz sanık Hasan Burak Sertcan'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanık Hasırcıoğlu'na ayrıca 6 ayrı "Vergi kanununa muhalefet" suçundan 18 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Toplamda 27 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verilen Hasırcıoğlu, duruşma salonunda polis tarafından tutuklandı. SAHTE FATURADAN 18 YIL

Mahkeme Ebru İpek, İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erden, Selim Elmasoğlu, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu ve Mahir Şermet'e ise "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Bu sanıklardan Hasırcıoğlu'na 4 ayrı sahte fatura düzenleme suçundan ayrıca 13 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Şaban Aksüyek'e ise 6 ayrı sahte fatura düzenleme suçundan 18 yıl 7 ay 22 gün hapis verildi.



6 MİLYAR $'DAN MÜSADERE EDİLECEK

Dava konusu iddianamede, şirketlerde hisseleri bulunan sanıkların, "suçtan kaynaklı haksız kazanç elde ettiği" belirtilerek söz konusu kazançlarının hisselerinden "müsadare edilmesi" talep edilmişti. Mahkemede buna ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Sanıkların, yüzde 45'i halka açık olan Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlerin yüzde 55'lik hissenin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu belirtildi. Mahkemenin çeşitli cezalara çarptırdığı Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun söz konusu 6 milyar dolar içinde yer alan paylarının müsaderesine (hazineye devrine) karar verildi. Mahkeme, hüküm kesinleşinceye kadar kayyumlık tedbirinin devamına karar verdi. Bu görevi TMSF'nin yerine getirmeye devam etmesini karara bağladı.



FİRARİ AKIN İPEK'İN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, davanın 1 numaralı sanığı firari Hamdi Akın İpek ile Pelin ve Osman Zenginer ile Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in ise dosyalarının da ayrılmasını kararlaştırdı. Koza-İpek Holdinge yönelik 1 Eylül 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Akın İpek operasyondan önce özel jetiyle İngiltere'ye kaçmıştı. Söz konusu sanıkların, holding hisselerinin kayyumlar tarafından yönetilmesine ise devam karar verildi.