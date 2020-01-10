ABD'nin Kasım Süleymani suikastına Irak'taki iki ABD üssüne füze saldırısıyla misillemede bulunan İran'dan "ABD karşılık verseydi bölge çapında büyük bir harekatın başlangıcı olacaktı" açıklaması geldi.

İran Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, operasyonun bazı ayrıntıları açıkladı.

"ÖLÜ SAYISI 4000-5000'E ÇIKABİLİRDİ"

İran'ın Tasnim haber ajansı ve Press TV sitesinden yayımlanan haberlere göre, Uzay ve Havacılık Komutanı Hacızade, "ABD'nin en önemli üslerinden birine 'Şehit Süleymani Operasyonu' kod ismiyle düzenlenen füze saldırıları, bölge çapında devam etmeye yönelik büyük bir operasyonun başlangıcıydı" diyerek şöyle devam etti: "Biz kimseyi öldürmeyi amaçlamadık, amaçlasaydık asker konuşlanma merkezlerini hedef alırdık, aslında düşmanın askeri aygıtına darbe indirmeye niyet ettik. Yüzlerce füzeyi fırlatmaya hazırlıklı olmamıza rağmen Irak'taki üslere 13 füze attık. Kimseyi öldürmek istemememize rağmen onlarca kişi öldü ya da yaralandı. Operasyonu ilk etapta 500 kişinin öleceği şekilde tırmandırabilirdik ve karşılık verselerdi, ikinci ve üçüncü etaplarda can kayıpları 4000-5000'e ulaşabilirdi. Bunun yerine düşmanın komuta ve kontrol merkezini vurmaya niyet ettik ve Ayn el Esad üssündeki merkezi komuta merkezini yok ederek amacımıza ulaşmakta başarılı olduk."

"ABD YANIT VERMEKTE TÜMÜYLE BAŞARISIZ OLDU

ABD güçlerinin Süleymani suikastının ardından kırmızı alarmda olmalarına ve Devrim Muhafızları operasyonu öncesi 12 insansız hava aracı ve birkaç pilotlu uçağın Ayn el Esad üssü üzerinde keşif misyonunda bulunmasına rağmen İran operasyonuna yanıt vermekte tümüyle başarısız olduklarını dile getiren İranlı general, operasyonun ardından ABD ordusunun en az 9 sorti yaptığını, yaralıları Ürdün ve İsrail'e götürdüğünü, Chinook helikopterlerinin yaralı Amerikalıları Bağdat'taki ABD hastanesine naklettiğini iddia etti.

"SİBER SALDIRI DÜZENLEYİP ABD'NİN İHA'LARI İNDİRDİK"

Süleymani suikastına misillemenin emsal yanını "2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD ordusuna ateş açılmasının sorumluluğunun bir ülke tarafından üstlenilmesinin başka eşi benzeri yok" diye izah eden Hacızade, İran'ın füze saldırısının ardından da büyük bir siber (elektronik) saldırı düzenlediğini, bunun sonucunda ABD güçlerinin tüm insansız hava araçlarının operasyon dışı hale getirildiğini, bunun da ABD güçlerine büyük bir psikolojik darbe indirdiğini ileri sürdü.

"TRUMP'I ÖLDÜRMEK SÜLEYMANİ'YE EŞDEĞER BİR TAZMİNAT OLMAZDI"

"Biz şehitlerimizin kanına değer biçemeyiz. ABD üslerini vurmak, uçaklarını düşürmek ve hatta bizzat (ABD Başkanı Donald) Trump'ı öldürmek, şehit edilen Süleymani'ye eşdeğer bir tazminat olmazdı" diyen Hacızade, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in suikastın ardından yaptığı açıklamayı hatırlattı: "ABD'nin ödeyeceği gerçek kan parası bölgeden tümüyle çıkarılması olacaktır."

Suikastın ardından tüm bölgesel uluslar ve direniş gruplarının Amerikalıları çıkarma çabalarına katılacaklarından söz eden Devrim Muhafızları Komutanı, "Hükümetlerin de benzeri girişimlerde bulunmasını umuyoruz" diyerek Irak meclisinden geçen ABD güçlerinin çekilmesi kararına atıf yaptı.