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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:14

Son dakika: Başkan Erdoğan lideri Conte'yi Ankara'da ağırlayacak

Son dakika haberine göre Başkan , 13 Ocak Pazartesi günü Ankara'da Başbakanı 'yi ağırlayacak. İkili burada önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

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