Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak Pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi ağırlayacak. İkili burada önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak Pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi ağırlayacak. İkili burada önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Ayrıntılar geliyor...
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