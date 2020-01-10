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  • 10.01.2020 14:38
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54

Son dakika: Başkan Erdoğan 'da isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberi... Cuma namazını 'nde kılan Başkan , namazın ardından isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Başkan , cuma namazını 'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle seslendi:

"Muhterem kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Erdoğan, daha sonra 'ın cenaze namazına da iştirak etti. Erdoğan'ın daha sonra Camlıca kulesinde incelemede bulunması bekleniyor.



İSTANBUL'DAKİ YOĞUN PROGRAMINA DEVAM EDECEK
Erdoğan, Büyük 'nden ayrıldıktan sonra İstanbul'daki yoğun çalışmalarına devam edecek.

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