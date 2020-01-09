İran'ın Kasım Süleymani suikastına misillemesinde '80 Amerikalı öldü' iddiasının ABD tarafından yalanlanması sonrası Tahran'dan yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Irak'taki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarının 'asker öldürmeyi hedeflemediğini' söyledi.

'SALDIRILAR BÖLGE ÇAPINDA DEVAM EDECEK'

Hacızade, "Füze saldırılarının hedefi Amerikan askerlerini öldürmek değil, Amerika'nın askeri teçhizatını hasara uğratmaktı" dedi. Devlet televizyonuna konuşan İranlı komutan, "Amerikan hedeflerine yönelik füze saldırıları, bölge çapında devam edecek bir operasyonu başlattı" ifadelerini kullandı. Hacızade, 'Süleymani suikastı için uygun intikamın, Amerikan askerlerinin bölgeden atılması olduğunu' ekledi.