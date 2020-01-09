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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:06

Son dakika: 'dan yeni açıklama: "Saldırı askerlerini öldürmeye yönelik değildi"

Son dakika haberine göre, Devrim Muhafızları komutanlarından Hacızade, dün 'ye yönelik 'ta yapılan saldırının ABD askerlerini öldürmeye yönelik değil ABD'nin askeri techizatına zarar vermeye yönelik olduğunu söyledi.

Saldırı ABD askerlerini öldürmeye yönelik değildi

'ın Kasım Süleymani suikastına misillemesinde '80 Amerikalı öldü' iddiasının tarafından yalanlanması sonrası Tahran'dan yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, 'taki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarının 'asker öldürmeyi hedeflemediğini' söyledi.

'SALDIRILAR BÖLGE ÇAPINDA DEVAM EDECEK'
Hacızade, "Füze saldırılarının hedefi Amerikan askerlerini öldürmek değil, Amerika'nın askeri teçhizatını hasara uğratmaktı" dedi. Devlet televizyonuna konuşan İranlı komutan, "Amerikan hedeflerine yönelik füze saldırıları, bölge çapında devam edecek bir operasyonu başlattı" ifadelerini kullandı. Hacızade, 'Süleymani suikastı için uygun intikamın, Amerikan askerlerinin bölgeden atılması olduğunu' ekledi.

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