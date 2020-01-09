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Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

Son dakika haberi... ABD-İran gerilimi devam ediyor... İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları Trump'ın "minimal" olarak nitelendirdiği hasarı gözler önüne seriyor. İran 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini duyurmuştu. Peki saldırının boyutları aslında ne kadar? İran vurduğu üslerde iddia ettiği kadar büyük hasara yol açtı mı? İşte saldırı sonrası görüntüler...

09.01.2020 10:51 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:51
Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

İran dün sabah saatlerinde Irak'taki ABD üslerini vurdu. İran 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini duyurdu.

Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

Saldırı öncesi ve sonrasında çekilmiş uydu görüntüleri ise alınan hasarı gözler önüne serer cinsten...

Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

İran, ABD'nin Irak'ta Enbar eyaletindeki Ayn el Esed hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze attı.

Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

Ayn el Esad hava üssünde, Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından bu yana Amerikalı askerler yer alıyor.

Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

Üs, bin 500 Amerikan ve koalisyon askerine ev sahipliği yapıyor.

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