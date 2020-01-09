Son dakika haberi: İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları yayınlandı

Son dakika haberi... ABD-İran gerilimi devam ediyor... İran'ın vurduğu üslerin uydu fotoğrafları Trump'ın "minimal" olarak nitelendirdiği hasarı gözler önüne seriyor. İran 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini duyurmuştu. Peki saldırının boyutları aslında ne kadar? İran vurduğu üslerde iddia ettiği kadar büyük hasara yol açtı mı? İşte saldırı sonrası görüntüler...

09.01.2020 10:51 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





