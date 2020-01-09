Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2020 21:55
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 22:00

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan üst üste önemli görüşmeler

Son dakika herine göre Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve /AB Komisyon Başkan Yardımcısı ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Görüşmelerde meselesi ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan üst üste önemli görüşmeler

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ve İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde meselesinin ele alındığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üst üste önemli görüşmeler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri