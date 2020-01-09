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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 21:59

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: halkıyla dayanışmamız devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.

Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Bağdat'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.

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