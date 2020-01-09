Başkan Erdoğan Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.