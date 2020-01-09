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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 21:24

Başkan Erdoğan Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti

Başkan , Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Başkan , Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Politika Kurulu Toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.

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