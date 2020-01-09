İmamoğlu bu sefer de bilimi yok saydı! İşine gelince “emrinizdeyiz” işine gelmeyince “ben belediye başkanıyım”

Göreve geldiği günden beri yaptığı işçi kıyımı ve zamlarla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesi'ni kötülemek için de elinden geleni yapıyor.

Ekrem İmamoğlu, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Canlı yayına telefonla katılan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 10 Ocak tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olacak Kanal İstanbul Çalıştayı'na neden katılmadığını da açıkladı. Şengör, "Bana gönderilen programda baktım ve mesela jeolojiyle ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış" dedi.

"KANAL DEPREM TETİKLER LAFI YANLIŞTIR. KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Prof. Dr. Celal Şengör, şunları söyledi:

"Jeolog olarak kanala taraftarım veya karşıyım diyemem çünkü elimde veri yok. Ama jeolog olarak şunu söyleyeyim. Kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Kanal deprem meprem tetiklemez. Bunun hesabını yapmak da kolay."

"Jeolojik olarak dediğim, 'Kanal büyük deprem yapar, bilmem ne' Hayır yapmaz kardeşim. Hayır yapmaz. Biz bunu barajlardan biliyoruz. Atatürk Barajı'nın taşıdığı su 43 milyon kilogramdır. İstanbul Barajı'nın (Kanal İstanbul) taşıyacağı su 15 milyon kilogramdır. Dolayısıyla oradan kaldıracağın toprak 15'i çarp 2.3 ile. Sana ne çıkar, 35 çıkar. Ben sadece ve sadece jeolog olarak konuşuyor. Kanal İstanbul depremi tetiklemez…"

"(İBB'NİN KANAL İSTANBUL ÇALIŞTAYI'NA ÇAĞRILAN) JEOLOJİYLE İLGİLİ KISIMDAKİ İSİMLERİN HEPSİ YANLIŞ"

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 10 Ocak tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olacak Kanal İstanbul Çalıştayı'na neden katılmadığını da açıkladı.

Prof. Dr. Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "'Sayın başkan demiş ki; 'Ben davet ettim, mazeret bildirdi' diye. Evet o mazeretimi de söyledim. Sayın Başkan'a ben (Ekrem İmamoğlu) televizyonda dedim ki: 'Bakın, bu işi hakikaten bilen bir avuç adam var. İki elin on parmağı kadar. Bunlarla konuşmak lazım... Geniş ve büyük toplantılar politik olarak doğrudur, bilimsel olarak yanlıştır. Bilim adamlarıyla konuşacaksın ve doğru adamlarla… Ben sayın başkanın beni (Kanal İstanbul Çalıştayı'na) davet eden yanındaki servis başlarına veya servisteki arkadaşlara izah ettim ve dedim ki, 'Bana gönderilen programda baktım ve mesela jeolojiyle ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış. Yeter ki, adam gibi çalışılsın. O zaman çıkar yapılsın mı, yapılmasın mı? Adam gibi bilimsel çalışılması lazım..."

"CELAL ŞENGÖR'ÜN DE BURAYA TELEFONLA BAĞLANMASI YANLIŞTI. BEN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Ekrem İmamoğlu, Celal Şengör'ün canlı yayına telefonla bağlanmasını eleştirdi ve "Benim müdahale etme hakkım var yok bilmem yayıncılığı. Celal Şengör'ün de buraya telefonla bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşım var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e ben telefonda cevap vermem, doğru değil. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Celal Bey buraya gelseydi ben onunla yüz yüze sohbet ederdim. Bilim insanı olarak saygı duyduğum insanım. Bence söyledikleri yüzde 30 anlaşıldı, yüzde 70 anlaşılmadı telefon kalitesinden. Bir ben 'Depremi tetikler' demedim, açıklamam ve toplantı tutanaklarım var" ifadelerini kullandı.