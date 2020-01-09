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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 07:12

SON DAKİKA! 'den kritik hava durumu uyarısı! Buzlanma, don ve sis...

'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını duyuran Meteoroloji, bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini açıkladı. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte raporu...

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!

10 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Ocak il il hava durumu uyarıları...

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceğini açıkladı.

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