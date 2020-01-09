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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54

önünde bir eylem daha! Hayvan aktivistlerinden yaşam zinciri!

Adalar’da yaşanan at ölümlerinin ardından harekete geçen hayvan aktivistlerinin önündeki ‘Yaşam nöbeti’ devam ediyor. Aktivistlerin basın açıklaması sırasında polis güvenlik önlemi aldı.

İBB önünde bir eylem daha!

Hayvan aktivistlerinin 19 Aralık 2019 günü 'nin Saraçhane binasının karşısında başlattıkları "Yaşam Nöbeti" sürüyor. Hayvanseverler, yaşam zinciri oluşturmak için öğlen saatlerinde İBB önüne geldi. Basın açıklaması sırasında polis güvenlik önlemi aldı.

Atlı faytonların yasaklanması için sürdürdükleri eylem kapsamında 30 Aralık günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını İBB Başkanlık binası önünde yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyuna duyuran aktivistler ardından İBB önünde "yaşam zinciri" oluşturarak bir saat boyunca nöbet tuttular.

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