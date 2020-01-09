Türk Hava Yolları(THY), dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor. Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00'e kadar durdurma kararı almıştı. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği bildirilmişti.