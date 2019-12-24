Sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB önündeki fayton eylemi 6. gününde!
Faytonlarda zulüm görerek ölen atlar Ekrem İmamoğlu'nun kabusu oldu. CHP'li İBB Başkanı İmmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözleri tutmamasından sonra ölen 81 at Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Adalar'daki at ölümlerine karşı eylem düzenleyen hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önündeki protestoları, 6. gününde devam ediyor. İmamoğlu dün 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili düzenlediği toplantıda, Adalar'da simgesel olarak 35 faytonun kalacağını açıklamıştı.
İBB BAŞKANI HAYVANSEVERLERİN TALEPLERİNİ REDDETTİ
Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri adına açıklama yapan Ezgi Dilara Akdağ, geçen hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmede faytonların tamamen kaldırılması ve atların rehabilite edilerek güvenli bölgelere alınması taleplerinin karşılıksız kalması sebebiyle "yaşam nöbeti" eylemlerine devam ettiklerini söyledi.
Akdağ, "35 fayton en az 140 atın sömürülmeye devam edeceği ve her sene ölen atlar yerine yenilerinin Adalar'a getirileceği anlamına geliyor. Sayın İmamoğlu yine bu toplantıda çarşamba günü İstanbul Valiliği ile yapacakları görüşme sonrası fayton ile ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi. Valilik ile yapılacak bu toplantıdan önce hayvan hakları savunucuları olarak, hissedebilen bireyler olarak tanımladığımız atların yaşadıkları zulme son verilmesi ve faytonların tamamen yasaklanması talebimizi yineliyoruz." dedi
FAYTONLAR KALDIRILINCAYA DEK İMAMOĞLU'NU PROTESTO EDECEKLER
Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. "Hayvanların kanı İBB'nin elinde" sloganı atan grup adına Ezgi Dilara Akdağ tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: