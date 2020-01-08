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Türk askerinden çıkarması

Türk askeri, 109 yıl sonra ’ya ayak bastı. Bir korgeneral başkanlığındaki 35 kişilik koordinatör ekip, Trablus’ta ’ni oluşturmaya başladı.

Libya çıkarması
TBMM'den tezkerenin geçmesinin ardından, gözler 'ya gitmeye başlayan Türk askerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askerlerimizin Libya'ya gittiğini açıkladı. TAKVİM de ilk giden birlikle ilgili detaylara ulaştı: Bir korgeneral başkanlığında 35 kişiden oluşan askeri ekip ilk etapta Trablus'taki 'nin yerini belirleyecek. İkinci aşamada ise Libyalı askerlere eğitim verilmesi planlanıyor. Libya'ya ayrıca askeri lojistik destek de sağlanacak. Mehmetçiğin Libya'ya ihtiyaca göre peyderpey gönderilmesi planlanıyor. Mehmetçiğin Libya'ya gitmesinin tamamlanmasının ardından kurulacak olan karargahta kara, deniz ve hava unsurları koordine edilecek. bir yandan da diplomasi ile Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için de çalışmalar yapacak.



ERDOĞAN JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda konuştu. Görüşmede, ABDİran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

EDA IŞIK


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