Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2020 01:06
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 01:06

Son dakika: Başkan Erdoğan ’a geldi

Son dakika haberine göre Başkan , Kabine Toplantısının ardından 'nde gerçekleşecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için ’a geldi.

Başkan Erdoğan İstanbul’a geldi
Başkan , Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için 'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı.

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın 'nde gerçekleşecek.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan İstanbul’a geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri