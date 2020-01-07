Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı.
TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı.
TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
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