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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 17:39

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile ve başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
Başkan , İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınmıştır" denildi.

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