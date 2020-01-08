Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2020 23:05
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 23:06

Son dakika: Bakan Albayrak'tan taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı
Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 4 askerimizle ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.



MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Albayrak, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakan Albayrak'tan taziye mesajı: Milletimizin başı sağolsun
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri