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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 21:44

Son dakika haberi! açıkladı: 4 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekat bölgesinde 4 asker şehit oldu. 'de yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Harekat bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığından (), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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