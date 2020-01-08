Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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