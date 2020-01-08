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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 22:20

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Rusya Savunma Bakanı ile görüştü. Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı , Rusya Savunma Bakanı ile görüştü.

Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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