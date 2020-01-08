Sanal ortamda kol gezen cahil ve psikopatların muhalefet süsü verilmiş rezillikleri!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın o yazısı:
Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey.
Türkiye'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var.
Hayır, faşist gazetenin yaptığı "vahşi muhalefeti" kastetmiyorum.
"Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacak" türünden zırvalar, uyduranın tıynetini ortaya koyar, o kadar.
"Tayyip Kanal İstanbul'un reklamı için kaptana Boğaz'da özellikle kaza yaptırdı" diyenler de en fazla kendi çaplarını.
"İstanbul Belediyesi'ndeki gizli AK Partililer suları fazla akıtıyorlar ki su bir an önce bitsin ve İstanbul sıkıntıya düşsün, faturası İmamoğlu'na çıksın" yazanlar da kendi bilmemnelerini, her ne denirse artık...
Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum.
Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri...
Bunların bir kısmını FETÖ kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan "mallar"...
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Muhalefet başka şeydir, eşşoğlueşşeklik başka şey.
Türkiye'de bu ikisini birbirine karıştıran çok kişi var.
Hayır, faşist gazetenin yaptığı "vahşi muhalefeti" kastetmiyorum.
"Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacak" türünden zırvalar, uyduranın tıynetini ortaya koyar, o kadar.
"Tayyip Kanal İstanbul'un reklamı için kaptana Boğaz'da özellikle kaza yaptırdı" diyenler de en fazla kendi çaplarını.
"İstanbul Belediyesi'ndeki gizli AK Partililer suları fazla akıtıyorlar ki su bir an önce bitsin ve İstanbul sıkıntıya düşsün, faturası İmamoğlu'na çıksın" yazanlar da kendi bilmemnelerini, her ne denirse artık...
Sanal ortamlarda kol gezen cahilleri ve psikopatları kastediyorum.
Muhalefet süsü verilmiş rezillikleri...
Bunların bir kısmını FETÖ kalıntıları kasıtlı yumurtluyorlar, bir kısmını da kendini solcu sanan "mallar"...
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