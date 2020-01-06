Ölümü üzerinden prim yapılmaya çalışılan Sibel Ünli'nin ailesi gerçeği açıkladı! Mesele 1 lira değilmiş
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı son günlerin en çok konuşulan olaylarından birisi haline geldi. Genç kızın yaptığı bazı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok gazete ve gazeteci, Sibel Ünli'nin intiharını adeta fırsat bilip siyasi prim yapma peşine düştü. Genç kızın ailesi "ekonomik durumumuz iyi değil ama sürünmüyoruz" dedi. Sibel Ünli'nin ağabeyi "Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordum. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu." ifadelerini kullandı.
SİBER ZORLUKLAR ETKİLİ OLMUŞ!
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulunmuştu. Polis, üniversiteli genç kızı bulmak için çalışma başlatırken Samatya sahilindeki kayalıklar da cesedi bulundu. 20 yaşındaki Sibel Ünli'nin siber zorbalıklar ve geçim sıkıntıları nedeniyle hayatına son verdiği öğrenildi. Genç kızın ailesi olay hakkında konuşurken, Sibel'in veda mektubu çıktı.
Cumartesi günü toprağa verilen Sibel Ünli'nin ölümü gündeme oturdu. Genç kız attığı son mesajında "Yemekhane kartımda para kalmamış, sadece 1 liram var' yazmıştı.
Genç kızın çantasından da bir intihar mektubu çıktı. Sibel Ünli'nin mektupta, "bu yaptığıyla üzdüklerinden özür dilediğini ve kitaplarını bir kütüphaneye bağışladığını belirttiği" aktarılıyor.
Sibel Ünli'nin intiharına ilişkin sır perdesi de aralandı. Genç kız sadece ekonomik sebeplerle değil, sosyal medya zorbalıkları nedeniyle hayatına son vermiş. Tıp doktoru olan ve göreve yeni başlayan ağabeyi Aydın Ünli, kardeşinin ölümüne ilişkin şunları anlattı:
SOSYAL MEDYADA AĞIR ELEŞTİRİLER
"Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordum. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu. Kardeşim üzülmesin diye 'özürlü' kelimesini asla evde bile kullandırtmazdım. Eksiklik hissetmesin diye bir şey söylemezdik. Bu olay hepimizin başına gelebilir, hepimiz bir engelli adayıyız. Ama sosyal medyada kardeşimin üzerine insanlığa sığmayan ifadelerin kullanılması onu çok derinden etkiledi."
"İYİ İMKANLAR SUNAMADIK"
"Maalesef kardeşim bazı şeylerin üstesinden gelemedi. Ona daha iyi şartlarda destek olabilecek imkânlarımız yoktu. Devletten ve sosyal kurumlardan yardım talep ettik. Ama yeterli olmadı ne yazık ki. Kardeşimizi kaybettik. Ailesi olarak keşke elimizden daha çok şey gelebilseydi".