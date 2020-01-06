Ölümü üzerinden prim yapılmaya çalışılan Sibel Ünli'nin ailesi gerçeği açıkladı! Mesele 1 lira değilmiş

Sibel Ünli'nin intiharına ilişkin sır perdesi de aralandı. Genç kız sadece ekonomik sebeplerle değil, sosyal medya zorbalıkları nedeniyle hayatına son vermiş. Tıp doktoru olan ve göreve yeni başlayan ağabeyi Aydın Ünli, kardeşinin ölümüne ilişkin şunları anlattı:



SOSYAL MEDYADA AĞIR ELEŞTİRİLER

"Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordum. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu. Kardeşim üzülmesin diye 'özürlü' kelimesini asla evde bile kullandırtmazdım. Eksiklik hissetmesin diye bir şey söylemezdik. Bu olay hepimizin başına gelebilir, hepimiz bir engelli adayıyız. Ama sosyal medyada kardeşimin üzerine insanlığa sığmayan ifadelerin kullanılması onu çok derinden etkiledi."