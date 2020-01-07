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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 00:08

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Di Maio ile 'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile 'da baş başa ve heyetlerarası görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'yu misafir etmekten memnuniyet duyduk. Çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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