Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım Boru Hattı Projesi yarın yapılacak törenle açılacak. Başkan Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle yapılacak açılışın ardından Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak. TürkAkım projesi ile ilgili birçok konu araştırılıyor. Peki TürkAkım projesi nedir? TürkAkım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? TürkAkım projesinin güzergahı ne? İşte asrın projesi hakkında detaylar...

07.01.2020 17:06 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





