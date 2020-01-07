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Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım Boru Hattı Projesi yarın yapılacak törenle açılacak. Başkan Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle yapılacak açılışın ardından Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak. TürkAkım projesi ile ilgili birçok konu araştırılıyor. Peki TürkAkım projesi nedir? TürkAkım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? TürkAkım projesinin güzergahı ne? İşte asrın projesi hakkında detaylar...

07.01.2020 17:06 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:28
Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Dünyanın gözü yarın Türkiye'de olacak! Dev proje açılıyor | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne?

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

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