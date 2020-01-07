Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.01.2020 20:39
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 20:39

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor! İşte törene katılacak dünya liderleri

TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı , Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak.

İşte törene katılacak dünya liderleri
TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı , Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak. 'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov da iştirak edecek.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor! İşte törene katılacak dünya liderleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri