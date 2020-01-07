2020 yılı itibari ile birlikte emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Emekli ve memur zam farkı da bu bağlamda belli oldu. Emekliler Ocak zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Ocak zammı yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e çıktı. Ocak zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük maaşta 138,76 liralık artış oluştu. Peki engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı zam artış oranları ne oldu? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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