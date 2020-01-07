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  • 08.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:14

Emekli ve memur farkı kaç TL? 2020 yılı emekli, memur, engelli, ve zam artış oranı ne oldu?

2020 yılı itibari ile birlikte emekli, memur, engelli, ve evde bakım maaşlarına yapıldı. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Son 6 ayda enflasyondan kaynaklı fark oluşursa o da zamma ekleniyor.Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 5 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 4 yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak. ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. Tüm detaylar takvim.com.tr'de

2020 yılı engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı zam artış oranı

2020 yılı itibari ile birlikte emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Emekli ve memur zam farkı da bu bağlamda belli oldu. Emekliler Ocak zammını almak için gün sayıyor. Zam oranları belli olan emekliler, yeni ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 4'lük Ocak zammı yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e çıktı. Ocak zammıyla birlikte ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük maaşta 138,76 liralık artış oluştu. Peki engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı zam artış oranları ne oldu? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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