Başkan Erdoğan, MİT'in Ankara'daki karargahı KALE'yi hizmete açtı. İstihbaratın yeni hedeflerini açıkladı:
MİT'e gerekli bütçeyi ayırdık. İHA-SİHA'larla donattık.
Ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz.
Yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet, teknik ve siber istihbarat bekliyoruz.
Mücadeleyi sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor.
İsimsiz kahramanlar gerektiğinde Akıncı, gerektiğinde Derviş misali görev yapacaklar.
Erdoğan, MİT'in Libya'da da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara Etimesgut'ta inşa edilen yeni karargahı "KALE" dualarla hizmete açıldı.
DİNLEMEK İMKANSIZ
5 bin dönümlük alana kurulu KALE'nin çevresinde hiçbir yapı bulunmuyor.
Bina, 3 metrelik beton duvar ve dikenli tellerle çevrili.
Dinleme, yetkisiz giriş ve sızmalara karşı özel önlemlerle korunuyor.
TÜRKİYE'NİN KALESİ
Başkan Erdoğan, MİT'in yeni hedeflerini ortaya koydu: Yurt dışı operasyon kabiliyeti artacak, daha fazla örtülü faaliyet yapılacak. Teknik ve siber istihbarat etkin olacak...
Açılışa, Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kuruluşunun 93. yıldönümünde 'Kale' olarak adlandırılan Ankara Bağlıca'daki yeni karargah binasının açılışını yaptı:
Teşkilatımız, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak'ta büyük operasyonlara imza atmıştır. Elde edilen istihbaratlar İHA ve SİHA'larla operasyona dönüştürülerek örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir.
Çatışma bölgelerinde de çok büyük hizmetler ifa eden teşkilatımız, adeta 'akıncı' rolü oynayarak güvenlik güçlerimiz sahaya inmeden önce zemini
hazırlamaktadır.
Suriye'de aktif rol oynayan teşkilatımız, aynı şekilde şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.
MİT'in Kale'sinin etrafında başka herhangi bir yapı bulunmuyor. 3 metrelik beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili olan bina, dinlemelere karşı özel tasarlandı.
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