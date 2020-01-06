MİT'in yeni KALE'si Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni bina bugün hizmete girdi.