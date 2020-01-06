TBMM'nin çalışmalarına 3 gün süreyle ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Meclis çalışmalarına 7 Ocak Salı gününden başlamak üzere 3 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 2 Ocak tarihli 41'inci Birleşiminde karar verildi.
TBMM'nin çalışmalarına 3 gün süreyle ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Meclis çalışmalarına 7 Ocak Salı gününden başlamak üzere 3 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 2 Ocak tarihli 41'inci Birleşiminde karar verildi.
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