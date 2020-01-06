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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 06:44

'de yayımlandı! Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi

Son dakika haberine göre Meclis çalışmalarına 7 Ocak Salı gününden başlamak üzere 3 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar 'de yayımlandı.

Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi

'nin çalışmalarına 3 gün süreyle ara vermesine ilişkin karar 'de yayımlandı.

Meclis çalışmalarına 7 Ocak Salı gününden başlamak üzere 3 gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurulun 2 Ocak tarihli 41'inci Birleşiminde karar verildi.

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