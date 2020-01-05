2020 yılına girdiğimiz şu günlerde Meclis'in önünde çok önemli konular yer alacak. Bu bağlamda EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, af, nafaka ve ek gösterge yasaları için son durum oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi Meclis 14 Ocak'ta toplanacak.

EYT, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor. Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 6 Ocak EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de.

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