Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Esad rejiminden İdlib'e saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Esad rejiminin, İdlib'e düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
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