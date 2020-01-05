Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.