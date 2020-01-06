Manisa'da hangi ilçelerde okullar tatil? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, Manisa'da okullar yarın tatil mi? 8 Ocak Çarşamba Manisa Valilik ve MEB kar tatili var mı? Manisa'nın yüksek kesimlerine etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Karayolları ekipleri, yolda kar kürüme çalışması yaptı.