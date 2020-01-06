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’in yeni ''si açılıyor

'in  Etimesgut'ta inşa edilen yeni binası '' bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete açılıyor. Kale, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.

MİT’in yeni 'KALE'si açılıyor
MİT'in Etimesgut'ta inşa edilen yeni binası '' bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete açılıyor. Kale, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.

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