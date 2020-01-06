MİT'in Ankara Etimesgut'ta inşa edilen yeni binası 'KALE' bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete açılıyor. Kale, 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı.
- Güncel
- 06.01.2020
- Gazete
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