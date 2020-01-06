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  • 06.01.2020 11:22
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:26

'da soruşturması! Ankesör kullanan 22 kişi hakkında gözaltı kararı!

’da soruşturmasına yönelik yürütülen ankesör davasında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesör soruşturmasında yeni dalga!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

22 İSME 6 İLDE OPERASYON
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, , , Ankara, ve 'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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