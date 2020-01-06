Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

22 İSME 6 İLDE OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.