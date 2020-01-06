Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.
22 İSME 6 İLDE OPERASYON
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
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