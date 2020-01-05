Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.01.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 18:24

'da yarın mi? Pazartesi açıklaması...

'da yarın mi? Ocak ayının ilk haftasında ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Pazar gecesi dahil olmak üzere Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı görülecek. Malatya'da okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

Malatya'da yarın okullar tatil mi?

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Malatya'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da etkili olacak. Özellikle pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek olan hava sıcaklığıyla birlikte kar yağışı da yoğun bir şekilde görülecek. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar... Malatya'da okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMalatya'da yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi MEB Malatya Valiliği kar tatili açıklaması...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri