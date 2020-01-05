Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Malatya'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da etkili olacak. Özellikle pazartesi günü 0 dereceye kadar düşecek olan hava sıcaklığıyla birlikte kar yağışı da yoğun bir şekilde görülecek. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar... Malatya'da okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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