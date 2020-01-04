Yerli otomobille ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...

"Türkiye'nin Otomobili" Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen muhteşem bir görsel şölenle tanıtılmıştı. Başkan Erdoğan'ın ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği yerli otomobil yurt dışında da büyük yankı uyandırmıştı. Bursa'da kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

04.01.2020 21:34 - Son Güncelleme: 04.01.2020 21:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





