Yerli otomobille ile ilgili flaş gelişme! Fabrikanın kurulacağı bölgede...
"Türkiye'nin Otomobili" Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen muhteşem bir görsel şölenle tanıtılmıştı. Başkan Erdoğan'ın ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği yerli otomobil yurt dışında da büyük yankı uyandırmıştı. Bursa'da kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.
"BÖLGEDE HİÇBİR AĞAÇ BULUNMUYOR"
İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu aktaran Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor.'' dedi.