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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 13:17

yasası için önemli günler! açıklandı mı? ve nedir?

yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yeni yıla girdiğimiz şu günlerde af yasasının 14 Ocak tarihinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül nin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de; Yargı paketinde, 4 milyonun üzerinde devam eden hukuk yargılamalarındaki dosyalarda, 6 ile 8 ay arasında yargılamaların hızlanmasının söz konusu olduğununu açıklamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte yasası ile ilgili son durum...

Af yasası için önemli günler! İkinci yargı paketi...

5 Ocak Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İkinci yargı paketi içeriğinde yer alacak infaz yasası ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar gelirken, konunun Meclis'te ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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